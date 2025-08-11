Дегтярев раскритиковал ситуацию с обанкротившимся российским клубом

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал дикостью ситуацию с приостановившим деятельность футбольным клубом «Химки». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Какой-то товарищ себя называет инвестором — клуб в тяжелом положении, а он чистенький и беленький. Не знаю, где он. Это же дикость. Выводить деньги из некоммерческой организации — нарушение закона. Поэтому порядок будем наводить. Все знают, у кого где рыло в пушку», — заявил Дегтярев.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

