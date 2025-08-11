На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не просто историческое событие»: боевое самбо включено во Всемирные игры

Турнир по боевому самбо впервые пройдет на Всемирных играх
true
true
true
close
Международная Федерация САМБО (ФИАС)

Боевое самбо было включено в программу Всемирных игр — 2025, которые пройдут в китайском Чэнду. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации самбо (ФИАС).

Турнир пройдет 13-14 августа. Награды будут разыграны как в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин, так и в соревнованиях среди мужских и женских команд.

Соревнования по самбо станут единственным новым видом спорта, включенным в программу Всемирных игр 2025 по сравнению с предыдущими Играми в Бирмингеме.

«Включение боевого самбо в программу Всемирных игр 2025 в Чэнду – это не просто историческое событие, но и важный этап на пути к нашей главной цели – Олимпийским играм», — отметил президент ФИАС Василий Шестаков.

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в четыре года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). В 2025 году Всемирные игры проходят в китайском Чэнду с 7 по 17 августа.

Ранее завершился чемпионат мира по пляжному самбо.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами