«Ростов» набрал первые очки в новом сезоне РПЛ

«Ростов» обыграл «Пари НН» со счетом 1:0 в четвертом туре РПЛ
Telegram-канал «ФК «Ростов» »

«Ростов» набрал первые очки в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв «Пари НН» в матче четвертого тура.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в активе Тимура Сулейманова на 47-й минуте. На 11-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга, а на 38-й минуте Егор Голенков из «Ростова» не забил пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После четырех игр РПЛ «Ростов» набрал три очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» по-прежнему ноль баллов, команда располагается на 16-й строчке.

В следующем матче «Ростов» сыграет в гостях против «Рубина». Встреча состоится 17 августа и начнется в 15:45 по московскому времени. «Пари НН» сразится дома с махачкалинским «Динамо»: эта игра пройдет 18 августа, начало — 20:00 (мск).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее Суперкубок Англии по футболу завершился сенсацией.

Футбол. Чемпионат России
