«Вы меня перепутали с другим поколением»: Роднина о жизни в Москве

Олимпийская чемпионка Роднина заявила, что хочет жить только в Москве
Владимир Федоренко/РИА Новости

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что любит Москву и хочет жить только в этом городе. Ее слова приводит Sport24.

«А то, что есть родные, привычки, работа и многое, что связывает… Это не обязательно лучше. Вы меня перепутали с другим поколением, которое всегда ищет, где лучше. Но я немножко из другого поколения, где были другие ценности. Мне важнее там, где мне комфортнее, где есть мое окружение, где я себя чувствую нужной и востребованной», — заявила она.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина высказалась о критике за переезд в США.

