«Передать ощущения словами невозможно»: Трусова о рождении ребенка

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022 в одиночном катании Александра Игнатова (в девичестве Трусова) поделилась в своем Telegram-канале первыми эмоциями от материнства.

«Передать ощущения словами невозможно, поэтому просто скажу, что это был самый необычный, и в то же время самый счастливый день в моей жизни. Привести в этот мир нового человека не так просто, как кажется, но все трудности однозначно стоят того мгновения, когда ты впервые берешь его на руки», — рассказала фигуристка.

Спортсменка родила сына 6 августа.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Игнатов показал первые фото новорожденного сына.