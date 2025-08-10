На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший клуб Слуцкого лишился профессионального статуса

Nos.nl: «Витесс» из Нидерландов лишился профессионального статуса
Футбольный клуб «Витесс» из Нидерландов официально лишился профессионального статуса. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на Nos.nl.

«Какое будущее ждет «Витесс», в настоящее время неясно. Руководство продолжает взаимодействовать с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить выживание футбола в Арнеме», — заявили в команде.

Отмечается, что «Витесс» являлся вторым старейшим клубом страны — он был основан в мае 1892 года. 8 августа стало известно о том, что он исчез из профессионального футбола.

С марта 2018-го по февраль 2019 года «Витесс» возглавлял российский специалист. Под его руководством команда заняла пятое место в национальном чемпионате, проиграв »Утрехту» в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Спартак» повторил антирекорд клуба.

