Тренер «Спартака» объяснил поражение «Локомотиву»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что его команда играла неплохо в первом тайме. Его слова приводит слова «Газета.Ru».

«Первая часть этой игры от нас была неплоха, в целом мы контролировали ситуацию и держали мяч, забили гол. Может быть, мы недостаточно активно действовали в финальной трети. В перерыве если бы мне кто-то сказал, что игра закончится со счетом 4:2, то я бы не поверил. Но, как это и обычно бывает в футболе, все решают детали. Меня беспокоит, что снова при ситуации, когда мы сравняли счет, мы тут же пропустили мяч. Я вижу не игровой кризис, а кризис результата. Мы должны быть психологически сильны. Хотел бы отдать должное «Локомотиву» — соперник сегодня провел хорошую игру и заслужил победу», — заявил Станкович

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренеру и спортивному директору «Спартака» предрекли скорое увольнение.