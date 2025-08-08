«Это хорошая сборная»: российский тренер о новом сопернике России

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» положительно отреагировал на новость о том, что сборная России проведет товарищеский матч с Ираном.

«Можно ли считать Иран самым сильным соперником с момента отстранения сборной России? Мы уже играли с Нигерией, тоже можно сказать, что это сильная сборная. Иран играл на чемпионатах мира, это хорошая команда, хороший спарринг. Все зависит от договора, который подпишет Иран и Россия по вопросу матча. Главное, чтобы они не прислали молодежную сборную под брендом национальной команды. В Волгограде хороший стадион. Отличная идея провести матч», — сказал Билялетдинов.

Известно, что встреча состоится 10 октября в Волгограде. В сентябре Россия сыграет еще два матча: 4-го числа — против Иордании, а 7-го — против Катара.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

