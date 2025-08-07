Булыкин объяснил удачный старт лучшего бомбардира РПЛ

Булыкин: все знали, что Раков — талант, но ему нужно было сменить обстановку

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что нападающему Вадиму Ракову, который перед началом сезона перешел в аренду в самарские «Крылья Советов» из московского «Локомотива», нужно было просто сменить обстановку. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас он играет в свое удовольствие, это всего лишь аренда, потом он вернётся в «Локомотив». То, что он потенциально хороший футболист, все это знали. Просто не было достаточно времени, нужно было сменить обстановку, что футболист с клубом и сделали», — заявил Булыкин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Раков идет на первом месте в списке бомбардиров, забив четыре мяча. В турнирной таблице «Крылья Советов» располагаются на втором месте, набрав семь очков.

В следующем матче «Крылья» дома сыграют с «Балтикой» — встреча состоится 9 августа и начнется в 13:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отправил Ракова в аренду в «Крылья Советов» из-за лудомании.