«Спартак» объявил об уходе иностранного футболиста

«Спартак» официально объявил о переходе защитника Мангаша в «Спортинг»
Miguel Pereira/Global Look Press

Московский «Спартак» в своем Telegram-канале официально объявил о переходе португальского защитника Рикарду Мангаша в «Спортинг».

«Благодарим Рикарду за время в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

10 сентября 2024 года «Спартак» объявил о подписании Мангаша. Португальский игрок выступал за «Виторию» с 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах, где забил пять голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2,5 млн.

3 августа «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

После трех туров «Спартак» занимает 11 место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав четыре очка.

Ранее футболист «Спартака» подверг критике тренера команды.

