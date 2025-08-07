На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кучерова назвали лучшим нападающим НХЛ

Кучеров стал лучшим крайним нападающим по версии NHL Network
true
true
true
close
John E. Sokolowski/Reuters

Российский хоккеист «Тампы-Бэй» Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Также в тройку вошли Давид Пастрняк из «Бостона» и еще один россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты». Артемий Панарин из «Рейнджерс» в данном рейтинге стал десятым, а представляющий «Вашингтон» Александр Овечкин — 17-м.

В этом регулярном чемпионате Кучеров набрал 121 (37+84) очко в 78 матчах. Ранее он стал первым российским игроком, который смог завоевать «Арт Росс Трофи» трижды.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее были названы российские хоккеисты, которые должны первыми попасть в Зал славы НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами