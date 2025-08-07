Гол Миранчука помог «Атланте» разгромить соперника в матче Кубка лиг

Американский футбольный клуб «Атланта Юнайтед» разгромил мексиканский «Атлас» в матче третьего тура Кубка лиг.

Встреча, которая состоялось на «Мерседес-Бенц Стэдиум», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Уже на 8-й минуте первый мяч «Атланты» забил Джамаль Тиаре с пенальти. Россиянин Алексей Миранчук на 33-й минуте удвоил преимущество, а до разгромного счет довел Саба Лобжанидзе на 38-й минуте. Кайман Тогаси на 68-й минуте забил четвертый мяч, а в концовке чуть-чуть приблизиться «Атласу» позволил гол Диего Гонсалеса на 83-й минуте.

Миранчук покинул поле после первого тайма.

В турнирной таблице Кубка лиг «Атлас» занимает последнее место в мексиканском дивизионе, набрав 0 очков. У «Атланты» 13-я строчка и 3 балла. Оба клуба не смогли выйти в плей-офф.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024 года. В своем дебютном сезоне он провел девять матчей в чемпионате и еще пять в плей-офф. В общей сложности он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

