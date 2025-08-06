Легендарный российский теннисист раскрыл, как Хачанову улучшить свою игру

Четырехкратный полуфиналист турниров Большого шлема теннисист Николай Давыденко заявил, что результаты Карена Хачанова улучшатся, как только он перестанет сомневаться в себе. Его слова приводит BB Tennis.

«Иногда я вижу, вот он классно играет, сносит соперника, и в какой-то момент начинает что-то сомневаться в себе. Не верит, что может выиграть матч. Как так? Играет на голову выше и начинает сдавать. Раньше очень много такого было, сейчас этот момент начинает улучшаться», — заявил Давыденко.

5 августа Хачанов вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто, обыграв американца Алекса Михельсена. Встреча, которая длилась 1 час 44 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 7:6 (7:3).

За это время Хачанов сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из 11-ти брейк-пойнтов. На счету Михельсена пять подач навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в финал турнира Хачанов сразится с представителем Германии Александром Зверевым.

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