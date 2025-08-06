Экс-футболист «Зенита» выступил против ужесточения лимита на легионеров

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выступил против ужесточения лимита на легионеров и привел в пример футболиста московского «Спартака» Даниила Хлусевича, которого удалили в матче против тольяттинского «Акрона», передает «РБ Спорт».

«Вы хотите ужесточить лимит, и тогда такие игроки, как Хлусевич, будут еще более востребованными. Первая желтая — отдал чужому и сфолил. И через минуту наступает на ногу — вторая желтая, и иди отдыхать», — сказал Радимов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

«Спартак» второй тайм играл в меньшинстве: защитник команды Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту в конце первого тайма и был удален. «Акрон» имел шанс забитьеще , когда получил право на пенальти на 62-й минуте игры, однако Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый удар.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об удалении Хлусевича.