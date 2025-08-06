Футболист «Спартака» покидает команду

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов подтвердил, что продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов», передает «Чемпионат».

«В Самару возвращаюсь с хорошими чувствами. Я хочу играть. Для меня очень важно показывать свой класс на поле, а не просиживать на лавке и тренироваться в одиночку на отдельном поле», — сказал Чернов.

Чернов является воспитанником московского ЦСКА. За «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел 53 матча. С 2019 по 2021 год Чернов уже выступал за «Крылья Советов».

3 августа «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

Ранее футболист «Спартака» высказался о судействе в матчах своей команды.