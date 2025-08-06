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Аршавин о Черчесове в «Ахмате»: он хотел возглавить более статусную команду

Аршавин: Черчесов хотел возглавить более статусную команду, чем «Ахмат»
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Алексей Майшев/РИА Новости

Экс-футболист Андрей Аршавин высказался о назначении Станислава Черчесова на пост тренера грозненского «Ахмата», заявив, что специалист хотел возглавить более статусную команду, передает «Матч ТВ».

»Черчесов хотел более статусную команду, но, так как места заняты, чтобы не простаивать. Тем более если пишут правду, за какую сумму, то пойти можно», — сказал Аршавин.

5 августа стало известно о том, что «Ахмат» уволил с поста наставника команды Александра Сторожука.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» уступил на выезде махачкалинскому «Динамо» (0:1). В трех стартовых турах РПЛ «Ахмат» потерпел три поражения.

Станислав Черчесов дважды приводил «Ференцварош» к победе в национальном чемпионате Венгрии, один раз выиграв с командой из столицы Венгрии Кубок страны. Также он выигрывал чемпионат Польши с варшавской «Легией».

Ранее в «Ахмате» рассказали, что Черчесов подпишет контракт с их командой.

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