Машинист электрички, сбившей комментатора Гришина, пытался избежать наезда

Машинист электрички, сбившей комментатора Александра Гришина, пытался избежать наезда, применив экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, передает «Московский комсомолец».

Отмечается, что трагедия произошла 5 августа в 1:04 ночи по московскому времени. Тогда машинист сообщил о применении экстренного торможения при попытке предотвращения наезда на человека.

«Однако затем передал, что избежать трагедии не удалось. Через четыре минуты после случившегося пострадавший мужчина скончался. При нем нашли документы на имя Александра Гришина», — говорится в сообщении.

О трагедии супруга комментатора Анастасия рассказала 5 августа. У пары недавно родился сын.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее стала известна дата похорон погибшего комментатора Гришина.