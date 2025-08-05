«Попахивает вызовом государству»: министр спорта Дегтярев о ситуации с «Химками»

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию с футбольным клубом «Химки», который не смог получить лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26, а потом приостановил футбольную деятельность, передает «Коммерсантъ».

«Как мог быть у клуба, который организован как некоммерческая организация, некий инвестор? Инвестор — тот, кто вкладывает для получения прибыли. Тут попахивает вызовом государству», — сказал Дегтярев, призвав правоохранителей провести проверку из-за того, что некоторые сотрудники клуба, по их словам, не получали месяцами зарплату.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

Ранее экс-футболист «Химок» порадовался исчезновению команды.