Клуб АПЛ забыл своего футболиста в Южной Корее

Английский «Тоттенхэм» забыл своего футболиста Мэтта Таргетта в Южной Корее, где команда проводила сбор. Об этом в соцсетях сообщил журналист Фрэнк Чиппа.

Пропажу футболиста заметили только в самолете. Футболист вылетит в Англию 5 августа.

Таргетт выступает за «Ньюкасл» с 2022 года. За команду он провел 16 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), не отметившись забитыми мячами.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Ньюкасл» занял пятое место, набрав 66 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Тоттенхэм» переиграл «Арсенал» из-за гола с центра поля.