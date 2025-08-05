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«Какой кошмар»: российская чемпионка мира о гибели комментатора Гришина

Фигуристка Синицина: не могу поверить в гибель комментатора Гришина
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Александр Вильф/РИА Новости

Российская чемпионка мира по фигурному катанию Виктория Синицина заявила в своих соцсетях, что не может поверить в гибель комментатора Александра Гришина.

«Какой кошмар… Не могу в это поверить. Голос Первого канала, голос, который был с нами на протяжении многих лет, человек с добрейшей душой», — написала Синицина.

О трагедии супруга комментатора Анастасия рассказала 5 августа. У пары недавно родился сын.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее стала известна дата похорон погибшего комментатора Гришина.

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