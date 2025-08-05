«У нас такого быть не могло»: российский чемпион ОИ о бунте на Украине

Гимнаст Белявский о бунте украинцев: это их дела, которые я не хочу обсуждать

Олимпийский чемпион по гимнастике Давид Белявский высказался о бунте украинских гимнастов перед чемпионатом Европы, отметив, что у них уже случались похожие проблемы. Его слова приводит Sport24.

Перед европейским первенством был отстранен тренер украинских гимнастов Геннадий Сартинский. Это не понравилось спортсменам, которые выступили с открытым письмом и заявили, что без тренера на турнир не поедут. Это привело к тому, что Федерация гимнастики Украины специалист все же был возвращен в списки на чемпионат.

«Насколько я знаю, на Олимпийских играх в Токио у них тоже были проблемы с главным тренером — половина команды с ним не общалась. Не знаю, как они готовились к старту и проходили подготовку, как вместе в команде выступали. Это их дела, которые я не очень хочу обсуждать — пусть сами решают. Но у нас такого быть не могло, думаю», — отметил он.

33-летний Белявский на Олимпийских играх — 2020 в Токио завоевал золото командного турнира с Артуром Далалояном, Никитой Нагорным и Денисом Аблязиным. Также Белявский является серебряным и бронзовым призером Игр-2016, чемпионом мира 2019 года, семикратным чемпионом Европы.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Белявский раскрыл, почему не стал получать нейтральный статус.