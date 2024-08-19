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Российский гимнаст отказался поддерживать соотечественников на ОИ-2024

Гимнаст Белявский отказал в поддержке соотечественникам на Олимпиаде в Париже

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РИА Новости

Победитель Олимпийских игр 2020 года в Токио в составе мужской национальной сборной России по спортивной гимнастике Давид Белявский в интервью Metaratings заявил, что отказался от поддержки россиян, выступавших на Играх в Париже.

По его словам, каждый спортсмен сам для себя принял решение о том, стоит ли выступать на Олимпиаде в 2024 году.

«Это их выбор, захотели и поехали. Я даже не следил, кто поехал», — заявил гимнаст.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Церемония закрытия ОИ-2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». МОК разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Ранее российская легкоатлетка Полина Ткалич заявила, что почти не смотрела Олимпиаду.

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