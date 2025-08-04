В «Зените» сравнили оскорбляющих клуб болельщиков с героями басни

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев сравнил оскорбляющих клуб болельщиков с героями басни Ивана Крылова «Слон и Моська». Его слова приводит РИА Новости.

«Это только вызывает аллюзии на известную басню Крылова «Слон и Моська», а футбольные шестикрылые серафимы вскорости вырвут их грешные языки», — заявил Медведев.

4 августа сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) введет отдельный штраф за кричалку «Зенит — позор российского футбола».

3 августа «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

Ранее Медведев назвал кричалку «Зенит — позор российского футбола» бессмысленной и тупой.