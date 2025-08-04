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«Локомотив» назвали командой, у которой должны быть большие яйца

Промоутер Гаджиев удивлен увольнению тренера «Локомотива» Никитина
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава бойцовского промоушена AMC Fight Nights, бывший первый заместитель гендиректора ХК «Адмирал» Камил Гаджиев выразил недоумение уходом Игоря Никитина с поста главного тренера ярославского «Локомотива» сразу после чемпионского сезона. Об этом он заявил в комментарии порталу Legalbet.

Гаджиев допустил, что увольнение Никитина и тот факт, что тренера не пригласили на чемпионский парад и не вручили перстень, могло быть связано с внутренними «играми» в клубе. Он сказал, что не поддерживает руководство «железнодорожников». По его мнению, клуб либо должен был удержать специалиста, либо проводить его достойно.

«А таким образом, кажется, что «Локомотив» признается, что его насильно в ЦСКА забрали, и дискредитируют сами себя.  Если у меня что-то кто-то насильно забрал, значит, это показатель моей слабости. А «Локомотив» сейчас должен ассоциироваться с силой. Это главная команда страны. «Локомотив» должен быть с большими яйцами. А получается, что у лучшей команды страны взяли и забрали тренера. И не давая перстень, это выглядит как обида», — убежден Гаджиев.

Ранее стало известно, что «Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для Игоря Никитина и его штаба.

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