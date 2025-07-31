«Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для тренера, покинувшего клуб

«Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для Игоря Никитина и его штаба

Ярославский хоккейный «Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для Игоря Никитина и его штаба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Перстни изготавливаются по случаю завоевания Кубка Гагарина в сезоне-2024/25.

В тренерский штаб Никитина входили Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов, Дмитрий Пирожков. Также специалистов не пригласили на чемпионский парад, который состоится 3 августа в Ярославле.

17 июня ЦСКА объявил о подписании контракта Никитиным. Специалист работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год, после чего возглавил ярославский «Локомотив», с которым в сезоне-2024/25 выиграл Кубок Гагарина.

В финальной серии ярославская команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Ранее Никитин удивил ведущую «Матч ТВ».