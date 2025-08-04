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Журова: Запад хотел, чтобы Россия навсегда покинула мировой спорт

Депутат Журова: Запад хотел, чтобы Россия навсегда покинула мировой спорт
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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала заявила, что после чемпионата мира во водным видам спорта, который прошел в Сингапуре, Запад хочет вернуть российских спортсменов на мировую арену, хотя раньше Запад хотел, чтобы Россия навсегда покинула мировой спорт, передает РИА Новости.

«Сейчас весь Запад захочет вернуть всех российских спортсменов на международные соревнования. Они очень хотели, чтобы мы ушли навсегда из мирового спорта. Они от нас такого решения не дождутся», — сказала Журова.

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее Россия выиграла золото в эстафете на чемпионате мира по плаванию.

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