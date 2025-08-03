Овечкин рассказал, когда он поплачет

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин рассказа, что не плакал от радости, когда побил снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки, передает Sport24.

«Думаю, что поплачу после того, как завершу карьеру. Одиноко забившись в подтрибунном помещении, осознав, пропустив весь этот момент через себя», — сказал Овечкин.

Контракт Овечкина с клубом «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Нападающий выступает за американскую команду с 2005 года и сумел привести ее к первой в истории победе в Кубке Стэнли — в сезоне-2017/18.

Также Овечкин сумел стать лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола. На счету российского спортсмена уже 897 заброшенных шайб.

До перехода в «Вашингтон» — с 2001 по 2004 год — Овечкин играл в составе главной команды московского «Динамо». До этого хоккеист обучался в школе «Динамо» и выступал за детские команды бело-голубых.

Ранее в США Овечкина назвали основным кандидатом на включение в Зал славы.