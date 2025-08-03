Тренер ЦСКА рассказал, считает ли он справедливым ничейный результат с «Зенитом»

Тренер ЦСКА Челестини о ничьей с «Зенитом»: результат справедлив

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини назвал справедливой ничью с петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Давайте не будем говорить о судействе. В целом считаю, что это справедливый результат, мы играли против сильного соперника. Доволен ребятами, тем, как они провели этот матч», — сказал Челестини.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

Ранее московское «Динамо» официально лишилось одного из иностранцев.