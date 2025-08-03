Российский пловец: после золота ЧМ мы снова станем «тюбиками»

Пловец Минаков: после золота чемпионата мира мы снова станем «тюбиками»

Пловец Андрей Минаков, который 3 августа в составе команды завоевал золото в комбинированной эстафете на чемпионате мира в Сингапуре, рассказал, что российские пловцы спокойно относятся к победе, передает ТАСС.

«Как сказала тренер Ольга Николаевна Байдалова: сегодня мы чемпионы мира, но завтра мы снова будем тюбиками. Поэтому мы двигаемся с таким менталитетом», — сказал Минаков.

За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Спортсмены показали результат 3.28,93 — это рекорд чемпионатов мира.

На втором месте оказалась сборная Франции, замкнули тройку лучших американские пловцы.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее Россия выиграла серебро в смешанной эстафете на ЧМ по водным видам спорта.