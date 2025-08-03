Дзюба о матче со «Спартаком»: я расстроен и разбит

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после ничьи в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» заявил, что расстроен результатом, передает «Чемпионат».

«Извините, без комментариев. Разочарован, расстроен и разбит», — сказал Дзюба.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

«Спартак» второй тайм играл в меньшинстве: защитник команды Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту в конце первого тайма и был удален. «Акрон» имел шанс забить еще , когда получил право на пенальти на 62-й минуте игры, однако Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый удар.

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович раскритиковал футболиста своей команды.