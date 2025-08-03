«Тараканьи бега»: экс-тренер сборной России раскритиковал правило КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал новое правило в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), согласно которому запрещено контролировать шайбу за воротами более трех секунд. Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

«Это правило делает нашу игру хаотичной, упрощает ее и даже ломает. Ни в Европе, ни тем более в НХЛ, где хоккей в последние годы — умный и комбинационный, это правило, превращающее игру в тараканьи бега, никогда не внедрят», — отметил он.

Правило было принято в КХЛ летом 2023 года.

Правило трех секунд означает, что вратарь или игрок не может удерживать шайбу в зоне за воротами более трех секунд, если она находится в зоне, называемой трапецией. Если вратарь или игрок задерживает шайбу более трех секунд, игра останавливается, а шайба вбрасывается в зону команды, нарушившей правило. При повторном нарушении может быть назначен штраф.

Ранее в КХЛ сократили количество послематчевых буллитов.