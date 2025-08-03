«Все стали серой массой»: Винер объяснила, в чем россиянки лучше француженок

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и бывший главный тренер сборной России Ирина Винер в интервью ГТРК «Нижний Новгород» заявила, что девушки в России превосходят француженок в умении красиво одеваться.

«Француженки на самом деле всегда говорили о том, что они не очень красивые, но то, как они себя преподносят, как они себя несут, как они одеваются, — вот это играет большую роль. Но, конечно, не сейчас. Сейчас там все, как говорится… Джинсы, майки… Все стали одной серой массой», — отметила она.

Винер подчеркнула, что девушки в России очень красиво одеваются, и заявила, что «Париж переместился в Москву».

В октябре 2024 года Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. 12 февраля 2025 года она сообщила о своем уходе с поста главного тренера сборной России.

Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что не отдал дочь во дворец гимнастки Винер.