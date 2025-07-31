На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Команду PUTIN TEAM дисквалифицировали из-за неспортивного поведения

Команда PUTIN TEAM дисквалифицирована с турнира Dota 2 из-за нарушений
true
true
true
close
Boss Battle

Команда PUTIN TEAM лишилась права участия в турнире Boss Battle из-за использования читов и неспортивного поведения. Информация об этом появилась на сайте esports.ru.

Организаторы турнира обнаружили сразу несколько подозрительных моментов в официальных встречах и тренировках. По их мнению, сделать подобные действия без постороннего ПО невозможно, что является нарушением правил турнира. Однако организаторы н есмогли точно определить, действительно ли участник команды использовал читы. Но команда все равно была дисквалифицирована — из-за утраты доверия.

В команду PUTIN TEAM официально входило пять человек: Александр (22 года), Наран (26 лет), Ян (24 года), Валерий (27 лет), Максим (26 лет).

Boss Battle — турнир по Dota 2 для предпринимателей и самозанятых, собравший вокруг себя более 300 энтузиастов и любителей Доты.

В июле 2024 года Томас Бах, который тогда возглавлял Международный олимпийский комитет (МОК), объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Первое подобное мероприятие состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Точный список дисциплин и даты проведения будут объявлены позднее. 26 июля того года стало известно, что российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе.

Ранее российско-украинская команда выиграла чемпионат по Dota 2 и заработала $1 млн.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами