Команду PUTIN TEAM дисквалифицировали из-за неспортивного поведения

Команда PUTIN TEAM лишилась права участия в турнире Boss Battle из-за использования читов и неспортивного поведения. Информация об этом появилась на сайте esports.ru.

Организаторы турнира обнаружили сразу несколько подозрительных моментов в официальных встречах и тренировках. По их мнению, сделать подобные действия без постороннего ПО невозможно, что является нарушением правил турнира. Однако организаторы н есмогли точно определить, действительно ли участник команды использовал читы. Но команда все равно была дисквалифицирована — из-за утраты доверия.

В команду PUTIN TEAM официально входило пять человек: Александр (22 года), Наран (26 лет), Ян (24 года), Валерий (27 лет), Максим (26 лет).

Boss Battle — турнир по Dota 2 для предпринимателей и самозанятых, собравший вокруг себя более 300 энтузиастов и любителей Доты.

В июле 2024 года Томас Бах, который тогда возглавлял Международный олимпийский комитет (МОК), объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Первое подобное мероприятие состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Точный список дисциплин и даты проведения будут объявлены позднее. 26 июля того года стало известно, что российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе.

Ранее российско-украинская команда выиграла чемпионат по Dota 2 и заработала $1 млн.