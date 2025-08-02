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Телохранителя Месси отстранили от матчей

Телохранитель Месси толкнул игроков «Атласа» и был отстранен от матчей Кубка лиг
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Rich Storry/Stringer/Getty Images

Телохранитель футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси Яссин Чеуко был отстранен от матчей Кубка лиг и МЛС. Об этом сообщает TyC Sports.

В концовке встречи «Интера Майами» и мексиканского «Атласа», которая завершилась победой американцев со счетом 2:1, между игроками вспыхнула стычка. В разгар перепалки Чеуко вмешался и оттолкнул двух футболистов мексиканского клуба. Также по итогам встречи «Интер Майами» получил штраф за поведение телохранителя.

«Я понимаю, что он там, чтобы защищать Месси от болельщиков. Но у него нет разрешения вмешиваться в общение между игроками», — заявил один из футболистов «Атласа» после игры.

В конце марта Чеуко отстранили от матчей МЛС.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Месси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг.

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