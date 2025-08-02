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Американские пловцы сравнили с похоронами результаты на чемпионате мира

Лохте и Фелпс сравнили с похоронами результаты американских пловцов на ЧМ
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РИА Новости

Шестикратный олимпийский чемпион из США Райан Лохте сравнил с похоронами результаты сборной США на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, опубликовав в своих соцсетях изображение с надгробием, на котором написано: «В память об американском плавании. 1980-2025. Они задали высокую планку, но перестали к ней стремиться».

За два дня до конца турнира американцы лидируют в медальном зачете в плавании, заработав пять золотых, десять серебряных и пять бронзовых наград. Интересно, что в составе сборной США все золотые медали завоевали женщины.

На публикацию Лохте ответил 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс.

«Это звоночек, в котором нуждалось американское плавание? Давайте узнаем», — написал именитый спортсмен.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее пловчиха Дарья Клепикова установила рекорд России.

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