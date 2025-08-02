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«Пустозвон». Вяльбе ответила на критику решения провести лыжный чемпионат России на Сахалине

Вяльбе о критике провести лыжный чемпионат России на Сахалине: пустозвон
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не реагирует на критику решения провести лыжный чемпионат России на Сахалине, передает Sport24.

«Возможно, мы не получим то количество зрителей, которое было в Ижевске, но ведь и в Тюмени у нас не было публики, а разница с Москвой 2 часа. Мне кажется, все эти слова — пустозвон», — сказала Вяльбе.

Чемпионат России пройдет в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Губерниев послал норвежского журналиста, захейтившего российских лыжников.

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