Италия не пустила российских биатлонистов на сборы

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал, что его группа не поедет на сбор в итальянском Антхольце из‑за отказа принимающей стороны. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У нас действительно планировался там сбор, и мы до последнего думали, что туда поедем. Уже нашли для этого и оружие, и патроны. У нас были договоренности, но в последний момент итальянская сторона попросила нас не приезжать», — заявил Истомин.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее серебряная медалистка Олимпиады пожаловалась на цены в России.