В Госдуме раскрыли, вернется ли Овечкин в Россию

Журова: Овечкину нет смысла оставаться в США, в России намного комфортнее

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова выразила мнение, что нападающему клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину стоит вернуться в Россию после окончания карьеры. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Думаю, что Саша еще поиграет в НХЛ, чтобы побить второй рекорд Гретцки. Было бы здорово, чтобы Овечкин и в России поиграл. Он может вернуться в Россию уже в качестве тренера. Человеку свойственно возвращаться домой. Нет смысла оставаться там после завершения карьеры», — заявила Журова.

Контракт Овечкина с клубом «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Нападающий выступает за американскую команду с 2005 года и сумел привести ее к первой в истории победе в Кубке Стэнли — в сезоне-2017/18.

Также Овечкин сумел стать лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола. На счету российского спортсмена уже 897 заброшенных шайб.

До перехода в «Вашингтон» — с 2001 по 2004 год — Овечкин играл в составе главной команды московского «Динамо». До этого хоккеист обучался в школе «Динамо» и выступал за детские команды бело-голубых.

Ранее Легенда «Вашингтона» заявил, что Овечкин забрал все его рекорды.