«Предали Россию»: Джефф Монсон призвал не давать шанс уехавшим из России спортсменам

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил, что российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство, не стоит пускать обратно, передает РИА Новости.

«Русский человек не уезжает, когда становится трудно. Все мы совершаем ошибки в прошлом, и без права на исправление у нас не было бы будущего. Но предательство — это исключение», — сказал Монсон.

Монсон отметил, что если человек уезжает из страны только потому, что не хочет столкнуться с санкциями — это предательство.

«Такие люди не заслуживают второго шанса», — добавил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, сколько российских спортсменов поедет на Олимпиаду.