Хоккеисты Овечкин и Шипачев снялись в художественном фильме

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Вадим Шипачев снялись в фильме «Дополнительное время», сообщает пресс-служба кинокомпании «Наше кино».

«Это фильм не только о хоккее и приключениях, но и о важнейших ценностях — дружбе, семье, умении прощать и поддерживать. Через спорт дети учатся быть частью команды, верить в себя, идти к цели несмотря ни на что», — рассказал режиссер фильма Руслан Бальтцер.

Овечкин заявил, что было здорово видеть столько ребят на съемочной площадке, вдохновленных его снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Фильм «Дополнительное время» – настоящий заряд: после него ребята точно побегут в спортивные секции, и я в этом тоже вижу свою задачу», — добавил Овечкин.

Шипачев, являющийся чемпионом мира и Олимпийских игр, отметил, что в фильме много внимания уделяется не только каким-то спортивным моментам, но и общечеловеческим ценностям.

В прокат фильм «Дополнительное время» выйдет в 2026 году. Фильм снимается при поддержке Министерства Культуры РФ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее сообщалось о том, что про легендарного биатлониста снимут фильм.