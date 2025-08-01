Легенда ЦСКА похвалил «Спартак» за рекордный трансфер

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский «Спартак» не зря потратил деньги на трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша из стамбульского «Бешикташа».

По его словам, новичок поможет красно-белым в борьбе за чемпионский титул.

«26 лет — это солидный возраст, это уже сформировавшийся футболист. Такой игрок обязательно нужен «Спартаку», с дальним ударом, скоростной. Парень хороший, будет действовать в середине поля, очень даже пригодится команде по сезону», — заявил Пономарев.

Официально о переходе футболиста в российский клуб было объявлено 31 июля.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

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