«Динамо» предсказали победу над «Краснодаром»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московское «Динамо» сумеет одержать победу в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

По его словам, действующим чемпионам России необходимо выбираться из ямы, в которую клуб попал после завоевания титула.

«Я еще перед началом сезона говорил, что «Краснодар» посыпется. После чемпионского сезона всегда сложно повторить результат, а если еще и распри начинаются — кто сколько в победу вложил, кто сколько получает, и так далее, то ничего не получится. Это самая противная ситуация, когда футболисты между собой начинают разбираться. Это надо пресекать. Так что «Краснодару» надо собираться, этот матч заберет «Динамо», — заявил Пономарев.

После двух туров «Динамо» набрало четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. В первом матче подопечные Карпина не смогли обыграть «Балтику».

Встреча против «Краснодара» состоится 2 августа на стадионе «Ozon Арена», начало в 20:30 по московскому времени.

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