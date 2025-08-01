На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» предсказали победу над «Краснодаром»

Легенда ЦСКА Пономарев предсказал «Динамо» победу над «Краснодаром»
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московское «Динамо» сумеет одержать победу в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

По его словам, действующим чемпионам России необходимо выбираться из ямы, в которую клуб попал после завоевания титула.

«Я еще перед началом сезона говорил, что «Краснодар» посыпется. После чемпионского сезона всегда сложно повторить результат, а если еще и распри начинаются — кто сколько в победу вложил, кто сколько получает, и так далее, то ничего не получится. Это самая противная ситуация, когда футболисты между собой начинают разбираться. Это надо пресекать. Так что «Краснодару» надо собираться, этот матч заберет «Динамо», — заявил Пономарев.

После двух туров «Динамо» набрало четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. В первом матче подопечные Карпина не смогли обыграть «Балтику».

Встреча против «Краснодара» состоится 2 августа на стадионе «Ozon Арена», начало в 20:30 по московскому времени.

Ранее в «Ростове» объяснили, почему футболисты хотят работать с Карпиным.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами