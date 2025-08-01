В «Ростове» объяснили, почему футболисты хотят работать с Карпиным

Рыскин: футболисты хотят работать с Карпиным, потому что он харизматичный

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что футболисты хотят работать с тренером Валерием Карпиным потому что из-за харизмы. Его слова приводит Sport24.

«Валерий Георгиевич — харизматичный человек и тренер. Футболисты хотят с ним работать вне зависимости от того, тренирует он сборную или нет. Вот тот же Зайнутдинов — игрок сборной Казахстана. В интервью сказал, что перешел в «Динамо» из-за Карпина», — заявил Рыскин.

Карпин возглавил «Динамо» в межсезонье. На данный момент он совмещает работу в клубе и в сборной России.

29 июля «Динамо» стартовало с победы в групповом этапе Кубка России по футболу, обыграв «Сочи».

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена», завершилась с результатом 3:2. Бело-голубые открыли счет уже на 9-й минуте благодаря голу Ивана Сергеева, однако за минуту пропустили дважды: на 34-й и 35-й отличились Дмитрий Васильев и Захар Федоров.

На 60-й минуте Сергеев оформил дубль и восстановил равновесие, а победу москвичам принес гол Даниила Фомина на 90+5-й минуте.

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