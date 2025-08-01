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World Aquatics хочет изменить правила допуска до ЧМ из-за 12-летней спортсменки

World Aquatics изменит правила допуска до ЧМ из-за 12-летней медалистки Цзыди
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Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исполнительный директор Международной федерации водных видов (World Aquatics) Брент Новицки заявил, что правила допуска до участия в чемпионатах мира будут пересмотрены. Его слова приводит Japan Times.

«Наши стандарты категории А настолько высоки, они настолько строги, что я даже не думал, что 12-летний ребенок может показать такой результат. Она великолепна. Мы посмотрим, нужно ли нам двигаться дальше или нас устраивает текущее положение дел», — заявил Новицки.

31 июля 12-летняя китаянка Юй Цзыди стала бронзовой медалисткой чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре в женской эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Юная спортсменка не принимала участия в финальном заплыве, однако она плыла в предварительном, что позволило ей получить медаль мирового первенства.

Также Цзыди практически удалось завоевать личную медаль: в заплывах на 200 м комплексом и баттферляем она заняла четвертые места, уступив призерам 0,06 и 0,26 секунды.

По правилам минимальный возраст участия в чемпионатах мира — 14 лет, однако можно заявить спортсмена младше, если он выполняет взрослый норматив.

Ранее олимпийская чемпионка заявила об унижениях во время карьеры.

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