«Не каждому дано»: российскому футболисту посоветовали уехать из Европы

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов посоветовал российскому полузащитнику швейцарского «Сьона» вернуться в Россию. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Думаю, не каждому дано привыкнуть к европейской жизни. У Миранчука мама в Москве, которую он очень любит, друзья, наверное. Вполне возможно, что он заскучал в Швейцарии. Так что не вижу смысла там оставаться, тем более что карьера там действительно не очень-то удалась», — заявил он.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи. В общей сложности на поле он провел 1394 минуты. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

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