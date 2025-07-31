«Печальная и шокирующая новость»: Домрачева о трагедии биатлонистки Дальмайер

Четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в социальной сети отреагировала на трагедию немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер.

«Это очень печальная и шокирующая новость… Лаура всегда останется в памяти и сердцах коллег по биатлону и болельщиков как яркая и такая настоящая девушка», — написала Домрачева.

Тело спортсменки нашли спасатели 30 июля. Ей был 31 год.

Сам инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели тогда предположили, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее появилась информация, что тело Дальмайер хотят оставить на горе по ее последней воле.