Российский боец ММА заявил, что был большим фанатом Халка Хогана

Боец Германский: как и любой мальчишка из 90-х, я был большим фанатом Хогана

Бывший боец смешанных единоборств (MMA), ведущий Hardcore Fighting Championship Эдуард Германский в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что являлся большим фанатом погибшего рестлера Халка Хогана.

«Как и любой мальчишка, который рос в 90-х, я был большим фанатом этого огромного, харизматичного дядьки с выделяющимися усами! Он был легендой рестлинга и многим проложил дорогу после него. Очень жаль», — заявил Германский.

24 июля на 72-м году жизни скончался Халк Хоган — культовый рестлер скончался во Флориде в результате остановки сердца. Незадолго до трагедии супруга шоумена опровергала слухи, что Хоган находится в состоянии комы. При этом СМИ писали, что спортсмен страдал от осложнений после операции, которую ему провели в мае.

Хоган был одним из популяризаторов рестлинга, благодаря ему этот вид спорта стали смотреть всей семьей. В кино начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».

Также был фронтменом группы «The Wrestling Boot Band», единственный альбом которой «Hulk Rules» попал в чарт Billboard Top Kid Audio в 1995 году.

Ранее экс-чемпион UFC Тактаров отреагировал на смерть Хогана.