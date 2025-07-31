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Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с гибелью Дальмайер

СБР о смерти Дальмайер: даже в непростые времена важно помнить об уважении
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Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования Немецкой лыжной ассоциации (Deutscher Skiverband) в связи с гибелью двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы передали несколько искренних сообщений от российских болельщиков. Этот жест — не просто формальность. Даже в непростые для международного спорта времена важно помнить об общечеловеческих ценностях и подлинном уваженим к тем, кто этого заслуживает», — заявили в пресс-службе.

О гибели Дальмайер стало известно 30 июля.

Тело спортсменки нашли спасатели. Ей был 31 год.

Инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели тогда предположили, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее стало известно, что написала погибшая олимпийская чемпионка Дальмайер в завещании.

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