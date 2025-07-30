Стало известно, что написала погибшая олимпийская чемпионка Дальмайер в завещании

Биатлонистка Дальмайер в завещании просила оставить ее тело в горах

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер, погибшая в результате камнепада в горах в Пакистане, в своем завещании просила оставить ее тело в горах. Об этом сообщает DPA со ссылкой на семью спортсменки.

О гибели Дальмайер стало известно 30 июля.

Тело спортсменки нашли спасатели. Ей был 31 год.

Инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели тогда предположили, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее в IBU отреагировали на новость о попавшей под камнепад Дальмайер.