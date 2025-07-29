«Забрал все мои рекорды»: экс-игрок «Вашингтона» об Овечкине

Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» словак Петер Бондра заявил, что рекорды российского нападающего и капитана «столичных» важны для всей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит sportovy.cas.sk.

«Когда Овечкин приехал в «Вашингтон», он забрал все мои рекорды. (Смеется.) Я думал, что поезд остановится, а он прошел насквозь. Это было большое событие не только для Овечкина, но и для всей НХЛ», — заявил он.

Контракт Овечкина с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» действует до конца сезона-2025/26. Нападающий выступает за американскую команду с 2005 года и сумел привести ее к первой в истории победе в Кубке Стэнли — в сезоне-2017/18.

Также Овечкин сумел стать лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола. На счету российского спортсмена уже 897 заброшенных шайб.

До перехода в «Вашингтон» — с 2001 по 2004 год — Овечкин играл в составе главной команды московского «Динамо». До этого хоккеист также обучался в школе «Динамо» и выступал за детские команды бело-голубых.

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